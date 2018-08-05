استشهاد الشاب احمد جهاد العايدي برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج

استشهد مساء اليوم الأحد الشاب أحمد جهاد العايدي، 17 عاماً من مخيم المغازي اثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد, الاستاذ جهاد العايدي اكد بارتقاء نجله احمد شهيدا بعد اصابته في مسيرات العودة عند الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى، في الجمعة الأولى لمسيرة العودة.

و كانت مصادر محلية أفادت مساء اليوم الأحد، أن 3 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و وفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية و قنابل الغاز نحو المتظاهرين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و وفقاً للمصادر، فإن أحد المصابين هو نجل نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى، حيث تم نقل الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.