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استشهاد الشاب احمد جهاد العايدي برصاص الاحتلال شرق مخيم البريج

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:52 - 05 اغسطس 2018
الشهيد العايدي الشهيد العايدي
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استشهد مساء اليوم الأحد الشاب أحمد جهاد العايدي، 17 عاماً من مخيم المغازي اثناء مشاركته بمسيرة العودة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و خلال اتصال هاتفي مع والد الشهيد, الاستاذ جهاد العايدي اكد بارتقاء نجله احمد شهيدا بعد اصابته في مسيرات العودة عند الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى، في الجمعة الأولى لمسيرة العودة.

و كانت مصادر محلية أفادت مساء اليوم الأحد، أن 3 مواطنين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و وفقاً لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال أطلقت الأعيرة النارية و قنابل الغاز نحو المتظاهرين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

و وفقاً للمصادر، فإن أحد المصابين هو نجل نائب القائد العام لكتائب القسام مروان عيسى، حيث تم نقل الإصابات لمستشفى شهداء الأقصى لتلقي العلاج.

 

 

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