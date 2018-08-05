مسلحون يهاجمون سيارة السفيرة الأميركية في بنجلاديش

أعلنت السفارة الأميركية في بنجلاديش، اليوم الأحد، أن مجموعة من المسلحين هاجمت سيارة رسمية تحمل السفيرة الأميركية مارسيا برنيكات في العاصمة دكا.

وذكرت السفارة أن السفيرة برنيكات وفريق تأمينها غادروا منطقة "محمدبور" في دكا دون أن يصبهم أذى جراء هذا الهجوم الذي وقع أمس السبت، مشيرة الى أن الهجوم ألحق بعض الأضرار باثنتين من سيارات الأمن.

وقالت السفارة الأميركية :"نعرب عن تقديرنا لشرطة العاصمة دكا ومسؤولي الأمن لاستجابتهم السريعة والمحترفة عقب الحادث".

وتعرضت برنيكات وشخصيات أخرى رفيعة المستوى لهجمات من شباب محليين مساء أمس السبت بعد زيارتهم لمسؤول بارز في منظمة "مواطنون من أجل حكم جيد" في منطقة محمدبور.

وقال الأمين العام للمنظمة، بديع العلم ماجومدار، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن السفيرة الأميركية وضيوف آخرين حضروا حفل عشاء في منزله الواقع على طريق "إقبال" تعرضوا لهجوم من قبل شباب مسلحين بهراوات، وذلك لدى مغادرتهم.

وقال جمال الدين مير، وهو مسؤول في شرطة منطقة محمدبور، إنه زار موقع الهجوم بعد وقوعه.