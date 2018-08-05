خبير بالشأن "الاسرائيلي": اجتماع "الكابنت" حمل ثلاث رسائل

علق الخبير بالشأن "الاسرائيلي" في وكالة فلسطين اليوم، فادي عبد الهادي على جلسة المجلس الامني المصغر, "الكابنت"، والتي انعقدت لبحث التسوية مع حماس بوساطة مصر ومبعوث الأمم المتحدة نيكولا ميلادينوف، وما سمح بنشره حتى اللحظة عن قائد الاركان الجنرال، غادي ايزنكوت و وزراء الكابنت حول صورة الوضع الامني مع قطاع غزة.

وخلال الجلسة قال نتنياهو، إن جيش الاحتلال جاهز لأي سيناريو مع قطاع غزة.

و قال الخبير عبد الهادي بأن ما سمح بنشره حول نتائج جلسة "الكابنت" يحمل ثلاث رسائل:

الرسالة الاولى، و هي موجهة لحماس، و هي بمثابة ورقة ضغط على حماس والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، للقبول بشروط "اسرائيل" للتسوية وانجاز صفقة تبادل اسرى مع حماس وفق شروط "اسرائيل".

اما الرسالة الثانية، وفقاً للخبير عبد الهادي، فهي أن ادارة "اسرائيل" أدارت ظهرها لكل من مصر والمبعوث الاممي نيكولا ميلادينوف، وايضا رسالة موجهة للأمريكيين انفسهم " غادرد كوشنير وجايسون غرينبلتد" اللذان يلعبا ايضا دور الوساطة بين "اسرائيل" وحماس ولكن بشكل غير مباشر.

اما الرسالة الثالثة وهي الأخطر، و هي استعداد "اسرائيل" لحرب على غزة وليس لتسوية معها.