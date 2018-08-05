رجل ميت يعود للحياة ويتسبب بوفاة مغسله

شهدت إحدى القرى بضواحي مدينة مراكش (جنوب المغرب)، أول أمس الجمعة، حادثة نادرة تجلت في عودة ميت إلى الحياة، ووفاة الإمام الذي كان مشرفا على تغسيله داخل مسجد القرية.

ووفق منابر إعلامية محلية، فإن شخصا سقط مغشيا عليه أثناء أدائه صلاة الجمعة بإحدى قرى جماعة العطاوية التابعة لإقليم قلعة السراغنة، فنقل إلى المستشفى المركزي.

وأضافت المصادر، أن الفحص الطبي أقر أن الرجل توفي، حيث سلمت لذويه شهادة الوفاة، ورخصة الدفن.

وتابعت المصادر أنه بينما إمام المسجد كان يقوم بتغسيله، استيقظ الرجل الميت ليصاب الإمام بسكتة قلبية من شدة المفاجأة التي أصابته ليفارق الحياة على إثرها.

وأشارت المصادر، أن الشخص الذي قال الفحص الطبي إنه ميت، هو من تكفل بتغسيل الإمام ومشى في جنازته.