في كل دقيقة يباع قميصان لرونالدو في إيطاليا!

وصل معدل بيع قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو بألوان فريقه الجديد يوفنتوس إلى مستويات مرتفعة في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مبيعات قمصان رونالدو بقميص السيدة العجوز وصلت إلى حدود مرتفعة جدا بمعدل بيع قميصين في كل دقيقة.

وصل معدل بيع قمصان البرتغالي كريستيانو رونالدو بألوان فريقه الجديد يوفنتوس إلى مستويات مرتفعة في إيطاليا.

وذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن مبيعات قمصان رونالدو بقميص السيدة العجوز وصلت إلى حدود مرتفعة جدا بمعدل بيع قميصين في كل دقيقة.