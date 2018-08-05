هيئة البترول: سيتم إدخال كميات من غاز الطهي عبر معبر رفح

قال مدير هيئة البترول في قطاع غزة، خليل شقفة إنه سيتم إدخال كميات من غاز الطهي إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري اليوم الأحد.

وأوضح شقفة أن الجانب المصري سيدخل اليوم ما مجموعه 250 طن من غاز الطهي إلى القطاع عبر معبر رفح البري.

و أشار الى أن هذه الكميات تهدف للتخفيف من احتياجات المواطنين في غزة، عقب قرار حكومة الاحتلال الأخير منع إدخال المحروقات بكافة مشتاقاتها إلى القطاع عبر معبر كرم أبو سالم.

يشار إلى أن الجانب المصري سمح منذ فترة طويلة بإدخال المحروقات إلى قطاع غزة جزء منها مخصص لمحطة توليد الطاقة، قبل أن يتم السماح بضم الغاز إلى هذه الكميات.