الاحتلال يرحل متضامني سفينة الحرية ونشطاء يرفضون التعهد

أعلن زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي بدأت بإجراءات ترحيل النشطاء الذين كانوا على متن سفينة "حرية" وعددهم 12 متضامناً بعد اعتقالهم فجر أمس، والاستيلاء على سفينتهم في المياه الدولية خلال رحلتهم التضامنية تجاه غزة.

وقال بيراوي في تصريح صحفي، "إن محامي أسطول الحرية وقناصل بعض سفارات الدول الخمسة التي لها رعايا محتجزين، التقوا بالنشطاء في مركز الاحتجاز في اسدود".

ونقل بيراوي عن عدد من النشطاء رفضهم الترحيل الطوعي، وتوقيع الأوراق الإسرائيلية التي تتضمن التعهد بعدم محاولة دخول غزة مرة أخرى، ما سيضطر ذلك سلطات الاحتلال عرضهم على المحكمة والاستماع لوجهة نظرهم.

وكانت السفينة "حرية" تحمل على متنها ١٢ ناشطا دولياً من ٥ دول أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية برس تي في اللندنية.