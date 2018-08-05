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إغلاق مخبزاً ومحلا لبيع الاسماك الفاسدة في جنين

  • فلسطين اليوم - جنين
  • 18:17 - 05 اغسطس 2018
إغلاق مخبزاً ومحلا لبيع الاسماك الفاسدة في جنين إغلاق مخبزاً ومحلا لبيع الاسماك الفاسدة في جنين
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قامت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية في محافظة جنين ممثلة بوكيل النيابة العامة عامر شاهين بناء على تقرير الكشف المحول من مفتشي وزارة الصحة بالتعاون مع الضابطة الجمركية بإغلاق مخبز في مدينة جنين لمخالفته الشروط الصحية لوجود حشرات في الخبز وداخل المخبز وعدم حصوله على ترخيص من الجهات المعنية مما يشكل خطر على سلامة وصحة المواطنين، وذلك بناء على توجيهات المستشار د. أحمد براك.

وفي نفس السياق قام وكيل النيابة العامة في محافظة بيت لحم سمير بنات وبعد أن تأكدت نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية من لجنة الصحة والسلامة العامة والمكونة من وزارة الاقتصاد، الضابطة الجمركية، وزارة الصحة، وزارة الزراعة، والمحافظة بوجود محلا لبيع أسماك غير صالحة للاستهلاك الادمي المعروضة، وبناء على الظروف الصحية داخل المحل، تم ضبط البضاعة وإغلاق المحل احترازيا بقرار من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية لحين استكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.

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