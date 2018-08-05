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شاهد.. صلاح يخطف الأضواء من جديد بهدف "عالمي"

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:14 - 05 اغسطس 2018
محمد صلاح محمد صلاح
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سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفا رائعا لفريق ليفربول الإنجليزي خلال المباراة التي جمعته بنظيره نابولي الإيطالي ضمن بطولة كأس الأبطال الودية الدولية، أمس السبت.

وحقق ليفربول فوزا عريضا على نابولي بخمسة أهداف نظيفة خلال هذه المباراة الاعدادية للموسم الرياضي المقبل.

وخطف النجم المصري صلاح الأضواء بهدفه بتسجيله لهدف فريقه الثالث بطريقة رائعة، حيث أرسل الكرة إلى المقص الأيمن (أقصى الزاوية العلوية اليمنى) في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، ليكتفي اليوناني أوريستيس كارنيزيس حارس نابولي بمتابعة الكرة وهي تعانق شباكه.

 

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