تحذير من تسونامي بعد زلزال عنيف في إندونيسيا

ضرب زلزال عنيف، الأحد، جزيرة لومبوك السياحية في إندونيسيا، مما أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث أمواج مد عملاقة "تسونامي"، دون ورود معلومات عن سوط ضحايا.

وقال المعهد الجيولوجي الأميركي إن قوة الزلزال بلغت 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركزه على عمق 10 كلم تحت الأرض.

وذكرت وكالة مواجهة الكوارث في إندونيسيا إن الزلزال الذي ضرب الجزيرة السياحية، أدى إلى إطلاق تحذير من حدوث "تسونامي".

وكان زلزال قوته 6.4 درجة ضرب لومبوك السياحية في 29 يوليو الماضي، مما أدى إلى مقتل 14 شخصا، وإصابة 162 شخصا.

كما تسبب الزلزال السابق، الذي ضرب الجزيرة في الصباح الباكر أثناء نوم كثير من الناس، في إصابة نحو 162 شخصا كما ألحق أضرارا بآلاف المنازل.

وانقطع التيار الكهربائي في المنطقة الأكثر تضررا وهي سيمبلون ومنحدرات جبل رينجاني، في الجانب الشمالي من الجزيرة.

والزلازل متكررة الحدوث في إندونيسيا التي تقع في منطقة نشطة زلزاليا، ضمن "حلقة النار" التي تحيط بسواحل المحيط الهادي.