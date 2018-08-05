فوائد هائلة لفاكهة التين الشوكى

مع بداية شهرتموز/ يوليو تظهر العربات الصغيرة التى يزينها التين الشوكى بألوانه المبهجة، ورغم معاناة تقشيره وبيعه، إلا أنك تجد آلاف من البائعين أغلبهم من الشباب الذين تعودوا بيع بضائع ومنتجات موسمية فكل ما يحتاجه الشاب خلال الشهر والنصف الذى تظهر فيه الفاكهة عربة يد صغيرة يلتف حولها عشاق تناوله طازجا بعد تقشيره ومنهم من يفضل تغليفه وتناوله فى المنزل.



مضاد للأكسدة

فاكهة الصبار الصيفية لها فوائد صحية وجمالية عديدة نشرت فى دوريات عديدة لاحتوائها على مضادات الأكسدة التى يمكنها القضاء على الجذور الحرة، التى تعتبر النواة الأولى لخلايا السرطان ومجموعة من الفيتامينات والمعادن التى تحسن من أداء وظائف الجسم.



خفض مستوى السكر

الألياف الموجودة بالتين الشوكى تساعد فى خفص مستوى سكر الدم مما يساهم فى جودة الصحة الجنسية، وخفض الكوليسترول الضار وزيادة النافع، ويعمل الماغنسيوم الذى يحتويه التين الحفاظ على العظام وتقويتها.



إنتاج الكولاجين

فيتامين ج الموجود فى التين الشوكى يعمل على إنتاج الكولاجين لنضارة البشرة وبهاءها، وله دور فى حماية الأعصاب من التلف.



إنقاص الوزن

يستغل أطباء الرجيم وجود التين الشوكى لمدة شهر ونصف خلال فترة الصيف ويتم ضمه للبرامج المختلفة المختلفة، لأنه يساعد على تفتيت المواد الدهنية وهضمها مما له دور فى التخلص من الوزن الزائد، حيث تحتوى كل حبة متوسطة على 30 سعر حرارى فقط.



يحسن أداء الجهاز الهضمى

يحتوى التين الشوكى على مواد قادرة على تنقية الجهاز الهضمى من السموم،ويحسن الهضم لأنه سهل الامتصاص ويعالج الإمساك.