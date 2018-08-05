6 إصابات بانفجار إسطوانة غاز في يطا

اصيب بعد ظهر اليوم، 6 مواطنين بجروح وصفت إصابة اثنين بالبليغة جراء انفجار اسطوانة غاز فوق سطح أحد المنازل بمدينة يطا.

وهرعت الشرطة والامن وسيارات اسعاف والدفاع المدني الى مكان الحادث، وقام مواطنون بإخلاء المصابين الى مستشفى ابو الحسن القاسم فيما عملت اسعاف الهلال الاحمر على نقل 3 مصابين الى مستشفى الخليل الحكومي لإصابتهم بحروق.

وقد قامت الشرطة في يطا بالتحقيق في الحادث، وتبين ان الحادث عبارة عن انفجار في اسطوانة غاز داخل غرفة فوق سطح أحد المنازل في يطا، ولا زال التحقيق مستمراً لمعرفة اسبابه بالتعاون مع الدفاع المدني.