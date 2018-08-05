ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

2 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

هل تحل الكنيست في تشرين أول المقبل؟

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 16:15 - 05 اغسطس 2018
الكنيست الكنيست
مشاركة

وفقا لتقرير نشر في نهاية الأسبوع الماضي، من المتوقع أن يتم حل "الكنيست الإسرائيلي" في بداية دورة الشتاء في تشرين أول المقبل.

وذكرت صحيفة "اسرائيل اليوم" أن من الأسباب التي طرحت كمبرر لذلك: الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، مثل قانون القومية، واحتجاج المثليين، وحقيقة أن المحكمة العليا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستسمح للحكومة بتأخير سن مشروع قانون التجنيد الذي يهدد سلامة الائتلاف.

ووفقا للتقرير، يعتقد معظم شركاء الائتلاف، بمن فيهم رئيس الوزراء نتنياهو، أنه سيتم تبكير موعد الانتخابات ولن تجري في موعدها الأصلي – تشرين الثاني 2019.

ونشر في بداية شهر تموز، أنه في اجتماع لقادة التحالف الذين ناقشوا مشروع القانون، تم الاتفاق على أنه إذا لم توافق المحكمة العليا على تأجيل مشروع القانون، فإن الكنيست ستحل نفسها وستجرى الانتخابات في كانون الثاني 2019 بدلا من تشرين الثاني.

ودعم هذا الموقف رئيس البيت اليهودي أيضا نفتالي بينت.

لكن وزير الحرب افيغدور ليبرمان لا يزال يقف راسخا ضد الاقتراح ولا يوافق على إجراء أي تغيير في مشروع القانون الجديد الذي قدمه.

 

متعلقات