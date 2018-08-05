مدرب يوفنتوس: وجود كريستيانو لا يعني الفوز بدوري الأبطال

نقلت تقارير صحفية عن مدرب فريق يوفنتوس الإيطالي، ماسيمليانو أليغري، الذي أكد أن "امتلاك اللاعب كريستيانو رونالدو في صفوف فريقه لا يعني الفوز بدوري أبطال أوروبا".

وجاء في تصريحات أليغري بعد خسارة المباراة الودية أمام ريال مدريد (1-3) "نمتلك الآن كريستيانو في فريقنا، وهذا شيء مهم لنا، ولكن يظل ريال مدريد أحد أقوى الفرق في العالم وقادر على المنافسة في جميع المحافل، وبصفة خاصة الأوروبية منها".

وتابع "لقد رأيت أن لوبيتيجي يحاول إعادة بناء أسلوب لعب الفريق بدون كريستيانو، وعلى الرغم من أنهم يفتقدون إلى العديد من اللاعبين مثلنا تماما في الوقت الحالي، فإنني لا أشك في أن الفريقين سينافسان بقوة أوروبيا، لقد شاهدت ماركو أسينسيو، إنه لاعب رائع ولكن ما زال شابا صغيرا، يجب على ريال مدريد أن يشعر بالسعادة بسبب امتلاك لاعب مثله".

وأضاف "ميسي ورونالدو كانا اللاعبين الأكثر أهمية خلال العشر سنوات الأخيرة، وبالتأكيد رونالدو سيساعدنا على تطوير مستوانا على المستوى الأوروبي، ولكن هذا لا يعني أننا سنفوز بدوري أبطال أوروبا".

وختم "مودريتش لاعب كبير ومهم جدًا، وندرك جميعنا أن إنتر ميلان يرغب في ضم العديد من اللاعبين الكبار للمنافسة على البطولة، ومن المهم جدًا للكرة الإيطالية امتلاك لاعب بإمكانيات رونالدو، فهذا يمنحنا مكانة عالية بين دوريات كرة القدم".