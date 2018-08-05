غالانت: التسوية مع حماس مصلحة لنا

قال وزير الإسكان والبناء الإسرائيلي يؤاف غالانت، "إن التسوية مع حركة حماس هي "مصلحة إسرائيلية"، داعيا إلى التوصل إليها بشروط".

ونقلت القناة العاشرة عن غالانت قوله إن "الشروط واضحة بالنسبة لإسرائيل، وتتمثل في وقف إطلاق الطائرات الحارقة وإطلاق النار باتجاه الحدود".

وتابع غالانت "أنا مع إعطاء فرصة للتسوية"، إلا أنه عاد وقال: "لكن الأمل في أن يؤدي ذلك إلى اتفاق طويل الأمد محدود".

وأضاف: "من مصلحة إسرائيل التوصل إلى تسوية مع حماس".

وأشار غالانت إلى أنه وغالبية وزراء "الكابنيت"، يؤيدون منح ترتيبات جديدة للوضع بغزة وإعطاء فرصة للتسوية.

وحول مسألة الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، قال إنه يمكن الحديث عن هذه القضية لاحقا ومناقشتها عبر المفاوضات في مرحلة أخرى.