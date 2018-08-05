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السعودي مساعد الدوسري بطلا لـ"فيفا" الالكترونية

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 14:56 - 05 اغسطس 2018
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تمكن اللاعب السعودي مساعد الدوسري من تحقيق بطولة كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية والتي تجري برعاية "فيفا" في العاصمة البريطانية لندن.

وفاز الدوسري على البلجيكي ستيفن بينا في مباراة الذهاب على جهاز البلايستيشن بنتيجة (2-0)، وبنفس النتجية في مباراة الإياب على جهاز الإكس بوكس.

وسيكون الدوسري أول لاعب سيتم كتابة اسمه على كأس البطولة المبتكر في نسخة هذه السنة كالكأس الرسمية للبطولة.

وتأهل مساعد الدوسري لبطولة كأس العالم "فيفا" بعد فوزه بلقب بطولة مانشستر الدولية.

وشارك في كأس العالم 32 لاعبا من حول العالم وتمكن الدوسري من الفوز على منافسيه في الأدوار الأولى والنهائية.

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