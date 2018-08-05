الجيش المصري يقتل 52 مسلحا في سيناء

أعلن الجيش المصري، الأحد، مقتل 52 مسلحا ضمن عملية المجابهة الشاملة المعلنة تحت عنوان "سيناء 2018".

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، "عن تحقيق نجاحات ضمن العملية الشاملة سيناء 2018 أسفرت عن القضاء على 39 مسلحاً شديد الخطورة بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء، وتنفيذ عملية نوعية بواسطة عناصر الأمن الوطني بالعريش أسفرت أيضا عن القضاء على 13 مسلحاً شديد الخطورة، فضلا عن القبض على 49 مسلحاً شديد الخطورة، وتدمير 26 ملجأ ووكرا ومخزنا، واكتشاف وتفجير 64 عبوة ناسفة".

جاء ذلك في البيان رقم 26، الذي يرصد تطورات العملية العسكرية المتواصلة منذ فبراير- شباط الماضي، التي أعلنها الجيش المصري بتكليف رئاسي.

وتستهدف العملية عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي، "مواجهة عناصر مسلحة شمالي ووسط سيناء (شمال شرق) ومناطق أخرى بدلتا مصر (شمال) والظهير الصحراوي غرب وادي النيل".

وقال البيان إن العمليات على مدار الأيام الماضية (لم يحددها) أسفرت عن القضاء على 52 "فردا مسلحاً شديد الخطورة" بمناطق متفرقة بشمال ووسط سيناء.

وأضاف أن جرى "تنفيذ مداهمات مشتركة بين الجيش والشرطة نتج عنها القبض على 49 فردا مسلحاً".

واستنادا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 373 مسلحا، بخلاف 37 عسكريا، منذ بدء العملية "سيناء 2018" حتى اليوم الأحد.