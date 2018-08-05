832 من حجاج قطاع غزة يغادرون إلى الديار الحجازية

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، 832 حاجا وحاجة، متوجهين إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، في طريقهم لأداء فريضة الحج للعام 2018.

وقال مدير عام الخطوط الفلسطينية الكابتن طيار عارف حمدان، إن الحجاج غادروا مطار القاهرة على ثلاث رحلات متتالية، وعملية المغادرة كانت ميسرة وسهلة للحجاج بالتنسيق مع السلطات المصرية التي لم تتأخر لتقديم المساعدة لتسهيل مغادرتهم من معبر رفح البري حتى وصولهم مطار القاهرة، ومن ثم إلى مطار الملك عبد العزيز بجدة لاستكمال أداء المناسك.

وأضاف الكابتن حمدان، انه من المقرر وصول دفعة جديدة من الحجاج عبر معبر رفح البري لسفرهم على 3 رحلات جوية فجر غد الاثنين، على ان تكون آخر رحلة لنقل حجاج بيت الله صباح الاربعاء المقبل، لافتا إلى أن العدد الكلي لحجاج المحافظات الجنوبية هو (3300) حاج وحاجة تقريبا.

وأعرب عن شكره للجهات المصرية لتعاونها الكبير وتقديم كافة التسهيلات أمام الحجاج الفلسطينيين في الصالة الموسمية بمطار القاهرة الدولي، مشيدا بالدور الكبير الذي بذلته شركة مصر للطيران على تعاونها البناء لتسهيل عبورهم.