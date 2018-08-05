شقفة لمراسلنا: 250 طن من غاز الطهي ستدخل غزة من مصر لأول مرة

أكد مدير عام هيئة البترول في غزة خليل شقفة، أن 250 طن من غاز الطهي ستدخل لأول مرة إلى قطاع غزة من الجانب المصري.

وأوضح شقفة في تصريح لمراسلنا اليوم الأحد، أن ادخال الغاز إلى القطاع؛ يهدف لسد النقص الحاد في احتياجات السكان من غاز الطهي عقب وقف إدخاله من الاحتلال الإسرائيلي.

وقال: "بسبب النقص الحاد من غاز الطهي طالبنا من الجانب المصري السماح لنا بإدخال كميات من الغاز بشكل منتظم لسد احتياجات السكان"، مشيراً إلى أن الجانب المصري أبلغنا بالموافقة.

وأضاف: "لدينا نقص حاد من كميات غاز الطهي يصل من ألفين إلى ثلاثة آلاف طن شهرياً، لذلك نحاول أن نفعل ما بوسعنا للتخفيف من الأزمة".

وعن ادخال الغاز بشكل يومي قال:" الغاز سيدخل إلى غزة بشكل منتظم حسب الترتيبات الفنية في مصر".

وفيما يتعلق السولار والبنزين، لفت إلى أنه من المقرر أن يتم ادخال نحو مليون لتر إلى قطاع غزة.