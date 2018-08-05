مخرجة فلسطينية توثق قصص ومعاناة المرأة الفلسطينية في العمل

في فيلمها (بعيداً عن الوحدة) الذي سلط الضوء على حياة ثلاث سيدات مزارعات –خضرة، نعيمة، سعدية حيث جمعهم القدر في مسار مشترك وهو العمل بالأرض، التي هي المكان والمتنفس الوحيد الذي يمكن أن يبعدهم عن الوحدة، بالرغم من الالم والتعب في سبيل كسب لقمة العيش.

أفلامٌ قصيرٌ من انتاج مخرجات فلسطينيات تعرضهم مؤسسة شاشات سينما المرأة بالشراكة مع جمعية الخريجات وجمعية عباد الشمس لحماية الانسان والبيئة في جمعية تطوير الاسرة الخيرية في شمال قطاع غزة في مدينة بيت حانون بتمويل رئيسي من الاتحاد الاوروبي ضمن برنامج "تعزيز المواطنة والحكومة في فلسطين" وتمويل من مؤسسة CFD السويسرية وممثلية جمهورية بولندا في فلسطين

وأبدى الحضور اعجابهم بالمشروع الذي يستهدف المرأة الفلسطينية وحبها لأرضها رغم التعب الا انها مصرة على العيش بكرامة وكسب لقمة العيش.

الأستاذ عبد الرحمن شاكر المصري منسق المشروع أكد أن أهمية العروض تكمن في إبراز اهمية دور المرأة في المجتمع بالرغم من المعاناة التي توجها في العمل لكسب لقمة العيش.

ومن الجدير بالذكر أن مؤسسة شاشات سينما المرأة هي مؤسسة أهلية فلسطينية غير ربحية، تركز في عملها منذ تأسيسها عام 2005على تنمية وتطوير قدرات القطاع السينمائي الفلسطيني النسوي الشاب، انطلاقاً من اهمية مشاركة المرأة في انتاج ثقافة فلسطينية رائدة ومبدعة.