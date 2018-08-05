اجتماع مهم للكابنيت اليوم بشأن غزة وسط دعوات لإتمام التسوية مع حماس

طالب ما يسمى بوزير الامن الداخلي وأحد وزراء الكابنت الاسرائيلي جلعاد "اردان" قبيل انعقاد المجلس الامني المصغر الكابنت اليوم الاحد ، والذي سيجتمع لبحث التوصل لتسوية مع حماس بوساطة مصر ومندوب الامم المتحدة نيكولا ملدنوف "الحكومة "الإسرائيلية" ان تدرس وبشكل ايجابي خطة التسوية طالما لا تمس بأمن "إسرائيل" على حد قوله.

وحسب اقواله فوزراء الكابنيت لا يعلمون بعد كل تفاصل خطة التسوية مع حماس والتي وافقت حماس على بنودها التي تشتمل على فتح معبر رفح ومعبر كرم ابو سالم ومعبر ايرز بيت حانون تمهيدا لتنفيذ الخطة.

ووفقا للتلفزيون الاسرائيلي القناة الثانية فقد توجهت شخصية "إسرائيلية" رفيعة المستوي الى قطر واجرت مباحثات لإيجاد تمويل تنفيذ خطة التسوية بين اسرائيل وحماس

واضاف اردان قائلا ان كانت التسوية تعني الامن والامان لسكان مغلفي غزة واعادة جنودنا الاسري في غزة فيجب دراسة خطة التسوية بشكل ايجابي .