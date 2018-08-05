انتخاب "وحش المصارعة" لعمدة ولاية تينيس الأمريكية

انتخب نجم المصارعة الاستعراضية (WWE)، غلين توماس جاكوبس، والمعروف بأداء دور "وحش الحلبة المقنع"، بمنصب عمدة ثالث أكبر مدن ولاية تينيسي الأميركية.

وفاز جاكوبس، المعروف أيضا باسم كين، بثلثي الأصوات في بلدة نوكس متقدما عن المرشحة الديمقراطية، ليندا هيني، بـ31739 صوتا مقابل 16611.

وانتصر كين (51 عاما) على المرشحة الديمقراطية رغم الإسهامات الواضحة لها في مجالات التعليم والبنية التحتية في نوكسفيل، وركز حملته الانتخابية على "خفض الضرائب وتحسين البنى التحتية وعلى تكريس الشفافية".

وأصبح نجم المصارعة الاستعراضية الثاني، الذي يتولى منصبا حكوميا في الولايات المتحدة بعد جيسي فانتورا، الذي انتخب عمدة لبروكلين بارك في ولاية مينيسوتا عام 1990، ثم انتخب بعدها حاكما للولاية عام 1998.

ومع فوز كين سارع الاتحاد العالمي للمصارعة الترفيهية (WWE) إلى تهنئة المصارع على صفحته الرئيسية في "تويتر".

يذكر أن جاكوبس ولد في إسبانيا ونشأ في ضواحي سانت لويس في ولاية ميزوري الأميركية، وواحد من أشهر نجوم (WWE) عبر تاريخها.