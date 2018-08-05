اعتقالات واسعة في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الاحد، عدة شبان من مناطق عديدة من الضفة الغربية.

وداهمت قوة احتلالية بلدة كوبر قضاء رام الله واعتقلت الشابين رائد محمد نادر، و نديم سمير اضافة الى اعتقالها 4 شبان من قرية أم صفا برام الله، وهم: يزيد طناطرة وحسان طناطرة ووعد طناطرة ويمان طناطرة.

واعتقلت الطفلين خلف فادي نجاجرة وبهاء محمد شكارنة من بلدة نحالين جنوب بيت لحم عقب اقتحامها البلدة.

وداهمت منزل الأسير المحرر محمد الورديان، في منطقة جبل هندازة بمدينة بيت لحم، وسلمته بلاغا لمراجعة مخابراتها الاحتلال كما اعتقلت الشاب فوزي مطاوع، بعد مداهمة منزله في مخيم العزة، شمال بيت لحم.

واعاد الاحتلال اغلاق المدخل الجنوبي لبلدة سعير - بيت عينون شرقي مدينة الخليل .

واقتحمت دوريات الاحتلال حي المدارس في قرية العيساوية شرق القدس المحتلة.

كما اعتقل الاحتلال امس الشاب ياسين وراد الخطيب من بلدة بيت فوريك شرق نابلس بعد توجهه لمقابلة مخابرات الاحتلال في معسكر حوارة.