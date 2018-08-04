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في محافظة شمال غزة

"الأحد" .. الرياضية العامة تنظيم بطولة "عودتنا في وحدتنا" لقدامى اللاعبين

  • فلسطين اليوم - شمال غزة
  • 23:28 - 04 اغسطس 2018
بطولة عودتنا في وحدتنا بطولة عودتنا في وحدتنا
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تستعد اللجنة الرياضية العامة لحركة الجهاد الإسلامي لتنظيم بطولة عودتنا في وحدتنا لقدامى اللاعبين، وذلك يوم غدا الأحد على ملعب مسجد الشهيد عز الدين القسام بمشروع بيت لاهيا شمال غزة.

ويشارك في البطولة التي ستنطلق عصر يوم الأحد فرق رياضية تمثل محافظات قطاع غزة كافة.

وأسفرت قرعة البطولة عن مواجهة فريقي محافظة خانيونس ورفح، حيث سيواجه الفائز من الطرفين فريق محافظة الشمال، وعلى الطرف الأخر سيلتقي فريقي محافظة غزة والوسطى.

وتؤكد اللجنة الرياضية أن الفعالية تأتي ضمن سلسلة أنشطة تنظمها دعما لحق العودة، وتأكيدا على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني للوصول إلى هذا الحق المشروع.

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