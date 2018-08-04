أصبعك قد يورطك في مواقف "محرجة" على إنستغرام

كشفت تقارير صحفية عديدة أن مستخدمي موقع وتطبيق الصور الشهير "إنستغرام"، باتوا يشعرون بالإحراج والضيق، بسبب تقنية موجودة في حساباتهم.

وقال موقع "ماشابل" التقني إن موقع وتطبيق "إنستغرام" مزود بتقنيات "حساسة" للغاية تجاه أي "زر" يمكن أن يضغط عليه المستخدم، حتى لو بالخطأ".

وأوضحت أن العديد من مستخدمي "إنستغرام"، تورطوا في مواقف محرجة، بسبب حركات أصابعهم أحيانا خلال محاولتهم تحريك شاشة الهاتف الذكي.

وتسببت حساسية "إنستغرام" في ضغط بعض المستخدمين على زر "عدم المتابعة" (Unfollow) لمستخدم آخر، أو كتابة تعليق أو تعبير غير مناسب.

الأزمة هنا، أنه بمجرد ضغط المستخدم، حتى لو بالخطأ، على زر "عدم المتابعة"، تختفي كافة منشورات الشخص الآخر من أمامه على موقع وتطبيق "إنستغرام"، وقد لا يتمكن بسهولة من إعادة متابعته.

وطالب مستخدمو "إنستغرام" بضرورة أن يظهر الموقع "رسالة تحذيرية"، لتسآل المستخدم، إذا ما كان بالفعل يرغب في إلغاء المتابعة من عدمها.