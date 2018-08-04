ريال مدريد يقترب من التعاقد مع نجم برشلونة

أشارت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، إلى أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد الإسباني يعتزم التعاقد مع أحد لاعبي بايرن ميونخ الألماني لتعويض لوكا مودريتش في حال رحيله.

وبحسب صحيفة "دياريو مادريستا" الإسبانية فإن ريال مدريد يعتزم التعاقد مع تياجو ألكانتارا، نجم بايرن ميونخ الألماني ليحل مكان مودريتش.

وأضافت الصحيفة أن اقتراب الدولي الكرواتي من بلوغ الـ33 عاما من بين الأسباب، التي قد تقنع بيريز بالتخلي عن مودريتش.

وتابعت نفس المصادر، أن رئيس ريال مدريد يأمل من خلاله تعاقده مع ألكانتارا في توجيه ضربة إلى غريمه برشلونة، لاسيما وأن اللاعب حمل قميص الفريق الكتالوني لعدة سنوات، قبل أن يحط الرحال في فريق بايرن ميونخ الألماني.

وأردفت أن مدرب ريال مدريد يولن لوبيتيجي، سيكون سعيدا بالعمل مجددا مع ألكانتارا (27 عاما)، إذ سبق لمدرب المنتخب الإسباني السابق العمل مع اللاعب، الذي يتمتع بموهبة كروية كبيرة فوق المستطيل الأخضر.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إمكانية انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى إنتر ميلان، قد تتحول إلى واقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن مودريتش كان قد توصل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قبل الصيف الجاري، حول إمكانية رحيله حال تلقيه لعرض كبير.

وأضافت الصحيفة، أن الأمر مشابه تماما لما حدث بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو، الذي وافق الملكي على رحيله إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وختمت الصحيفة، أنه وفقا لذلك فإن بيريز، سيوافق على رحيل مودريتش، حال تقدم الأخير بطلب رسمي مثلما فعل رونالدو من قبل.

يذكر أن تقارير صحفية، تحدثت عن اجتماع حاسم خلال الأسبوع الجاري بين بيريز ومودريتش، لحسم مستقبل اللاعب مع النادي الملكي.

كما أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل اللاعب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي يريدونها بأي ثمن ويحاولون إتمامها.