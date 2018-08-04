مودريتش قد يلحق برونالدو

يبدو أن كريستيانو رونالدو، أسطورة ريال مدريد السابق لن يكون الوحيد الذي يرحل عن النادي الملكي خلال الصيف الجاري، حيث أكدت تقارير صحفية إسباينة أنه ربما يلحق به بعض زملائه.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إمكانية انتقال الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، إلى إنتر ميلان، قد تتحول إلى واقع خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت الصحيفة اليوم السبت، أن مودريتش كان قد توصل لاتفاق مع رئيس النادي الملكي، فلورنتينو بيريز، قبل الصيف الجاري، حول إمكانية رحيله حال تلقيه لعرض كبير.

وأضافت الصحيفة، أن الأمر مشابه تماما لما حدث بين ريال مدريد وكريستيانو رونالدو، الذي وافق الملكي على رحيله إلى يوفنتوس هذا الصيف.

وختمت الصحيفة، أنه وفقا لذلك فإن بيريز، سيوافق على رحيل مودريتش، حال تقدم الأخير بطلب رسمي مثلما فعل رونالدو من قبل.

يذكر أن تقارير صحفية، تحدثت عن اجتماع حاسم خلال الأسبوع الجاري بين بيريز ومودريتش، لحسم مستقبل اللاعب مع النادي الملكي.

كما أفادت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" الإيطالية عن وجود اتصالات بين ممثلي النادي ووكيل اللاعب الكرواتي ولاعب نادي ريال مدريد الإسباني.

وبحسب التقارير، فإن الصفقة تبدو صعبة للقيمة المرتفعة للاعب، إلا أن إداريي النادي يريدونها بأي ثمن ويحاولون إتمامها.