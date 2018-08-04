"أسطورة هولندا" يقود منتخب الكاميرون

أعلن الاتحاد الكاميروني لكرة القدم تعيين النجم الهولندي السابق كلارنس سيدروف، لاعب ريال مدريد وميلان السابق مدربا لـ"الأسود غير المروضة".

ومن المقرر أن يعاون أسطورة الكرة الهولندية مواطنه باتريك كلويفرت، نجم برشلونة السابق.

وسبق لسيدورف، البالغ من العمر 42 عاما، تدريب ميلان الإيطالي وديبوتيفو لاكورونيا الإسباني.

يذكر أن منتخب الكاميرون كان قد أقال مدربه البلجيكي هوغو بروس في ديسمبر 2017، عقب الإخفاق في التأهل إلى مونديال روسيا 2018، وتم تعيين ريجبورت سونغ حينها مدربا مؤقتا.

وكان منتخب الكاميرون قد توج بـ"التاج الأفريقي" عام 2017 مع المدرب بروس بعد الفوز على مصر 2-1 في المباراة النهائية.