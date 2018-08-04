الضابطة الجمركية تتلف طن الفواكه والخضراوات في بيت لحم

اتلفت طواقم الضابطة الجمركية ومديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة اليوم السبت، في محافظة بيت لحم طن فواكه وخضراوات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وأفاد بيان للعلاقات العامة والاعلام بالضابطة الجمركية: انه تم ضبط الكمية بناءً على معلومة استخبارية تفيد بوجود الكمية داخل احدى المحلات التجارية بالمحافظة، وعلى الفور تم تحريك دورية للمكان وبحضور جهات الاختصاص في مديريتي الاقتصاد الوطني والزراعة تم معاينة الكمية وفحصها وتبين انها غير صالحة للاستهلاك الادمي لظهور عليها علامات تلف وتعفن وانبعاث روائح كريهة، حيث اقرت اللجنة اتلافها على الفور وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية اللازمة .