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الرجوب يغادر المستشفى الاستشاري بعد تماثله للشفاء

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 17:09 - 04 اغسطس 2018
الرجوب الرجوب
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غادر اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اليوم السبت، المستشفى الاستشاري العربي في مدينة رام الله، بعد تماثله للشفاء، من وعكة صحية ألمت به.

وكان الرجوب قد أدخل المستشفى يوم الأربعاء الماضي، نتيجة التهاب في الأذن الداخلية، استدعت مكوثه فيها لعدة أيام، لتلقي العلاج .

ووجه الرجوب الشكر لكوادر المستشفى الاستشاري، د. فتحي أبو مغلي، والمدير الطبي للمستشفى د. سعيد سراحنة، وكل من د. عادل عصفور،وخلدون عمرو، ود. أيمن الطريفي، وطاقم التمريض على جهودهم التي بذلوها خلال مكوثه في المستشفى.

كما وجه الشكر لكل من اطمأن على حالته الصحية سواء بزيارته في المشفى أو بالاتصال الهاتفي.

وأكدت الطواقم الطبية المشرفة على حالة الرجوب أنه تماثل للشفاء بشكل تام، إلا أنه يحتاج للراحة بضعة أيام قبل أن يعود لممارسة حياته كالمعتاد.

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