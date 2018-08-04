الحمد الله يجدد دعوته بتمكين الحكومة ويؤكد الإجراءات ضد الموظفين مؤقتة

جدد رئيس حكومة الوفاق رامي الحمد الله، مطالبته لحركة حماس بضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة؛ لمواجهة التحديات التي تعصف بالقضية الفلسطينية والمشروع الوطني خاصة ما تُسمى "صفقة القرن".

وقال الحمد الله خلال افتتاح المركز الشبابي الكروي الفلسطيني في جنين اليوم السبت: "إن الحكومة صرفت 96 مليون دولار في قطاع غزة الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن حكومته لم تفرض أي عقوبات على القطاع، وأن الإجراءات التي تستهدف 35 ألف موظف في غزة إجراءات مؤقتة، وأن جميع حقوقهم محفوظة.

وأضاف: "الجميع يدرك أن تحديات كبرى تعصف بقضيتنا الوطنية وتحيل الأوضاع في بلادنا إلى ظروف قاسية واستثنائية، تضع الحكومة أمام أعباء إضافية للتصدي لتطلعات واحتياجات أبناء شعبنا، خاصة شبابه وأطفاله، الذين يشكلون عماد هذا الوطن وحراس أرضه وهويته".

وأوضح أن "إسرائيل" ماضية في تحديها للشرعية والإرادة الدولية، وفي تشريع القوانين لإطالة احتلالها والتوسع في استيطانها ومصادرة الأرض وتجاهل الحقوق الفلسطينية، والتي كان آخرها قانون القومية الإسرائيلية، في محاولة جديدة لاقتلاع الوجود والهوية الفلسطينية وإتاحة الأرض وما عليها من موارد للمستوطنين، بالإضافة إلى الابتزاز الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد الأونروا وضد حقوق اللاجئين الفلسطينيين، حيث تشجع "إسرائيل" على تكريس منظومتها الاستعمارية.

وناشد الحمد الله، المجتمع الدولي، التحرك الفوري لنجدة شعبنا وحمايته من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، والاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس والانتصار لحقوق شعبنا ومعاناته في كافة المحافل الدولية.