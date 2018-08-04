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للمرة الثانية

غارة "إسرائيلية" تستهدف مواطنين وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 16:12 - 04 اغسطس 2018
طائرة ورقية طائرة ورقية
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استهدفت طائرة الاستطلاع الاسرائيلية ظهر اليوم، مجموعة من المواطنين قرب السياج الحدودي شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان باستهداف من طائرة استطلاع لمطلقي البالونات الحارقة بصاروخ واحد على الأقل بالقرب من تبة أبو جلال شرق البريج ولا إصابات.

وكانت طائرة الاستطلاع الاسرائيلية أطلقت صاروخاً واحدا صوب مجموعة من المواطنين يقومون بإعداد طائرات ورقية، في منطقة أبو صفية شرق بلدة جباليا، شمال القطاع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وتتعمد قوات الاحتلال بشكل يومي استهداف الشبان والفتية في المناطق القريبة من السياج الحدودي شرق القطاع، بزعم إطلاقهم بالونات وطائرات ورقية.

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