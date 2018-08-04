وزير خارجية كوريا الشمالية يزور طهران الثلاثاء المقبل

أكد مصدر مطلع في الجمهورية الاسلامية الايرانية نبأ الزيارة المرتقبة التي سيقوم بها وزير خارجية كوريا الشمالية "ري يانج هو" لطهران.

وقال المصدر في تصريح ادلى به لوكالة انباء "فارس"، نشر اليوم السبت ،أن وزير الخارجية الكوري الشمالي سيزور طهران يوم الثلاثاء من الاسبوع الجاري.

كانت وكالة الانباء الرسمية الكورية الشمالية قد ذكرت أن وفدا سياسيا من كوريا الشمالية سيزور طهران برئاسة وزير خارجيتها في غضون الايام القادمة، ولكن الوكالة لم تحدد يوما بعينه.

يشار إلى وكالة انباء "كيودو" اليابانية قد ذكرت نهاية الاسبوع الماضي بان وزير الخارجية الكوري الشمالي سيقوم بزيارة الى طهران في ختام مشاركته في الاجتماع الـ 51 لوزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق اسيا "آسيان" في سنغافورة.