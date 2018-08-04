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جنود الاحتلال ينهالون على مواطن بالضرب المبرح في بيت لحم

  • فلسطين اليوم - بيت لحم
  • 15:09 - 04 اغسطس 2018
حاجز الكونتينر في بيت لحم حاجز الكونتينر في بيت لحم
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أصيب مواطناً فلسطيني اليوم السبت بجراح مختلفة؛ جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه بالضرب المبرح في قرية المعصرة جنوب بيت لحم.

وأفادت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتدت على المواطن جهاد علي زواهرة (28 عاما) من قرية المعصرة جنوب بيت لحم بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى اصابته برضوض في أنحاء مختلفة من جسده.

وأوضحت المصادر، أن المواطن زواهرة كان يستقل حافلة على الحاجز العسكري شمال شرق بيت لحم (الكونتينر)، وتم توقيفه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وإجباره على النزول، وانهالوا عليه بالضرب المبرح، ما أدى الى اصابته برضوض وجروح في الظهر واليدين.

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