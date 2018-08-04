هيئة كسر الحصار: تدشين رحلة بحرية جديدة لكسر الحصار ستنطلق غداً من غزة

أعلنت هيئة كسر الحصار اليوم السبت، عن تدشين رحلة بحرية جديدة لكسر الحصار من قطاع غزة غدا الاحد من ميناء غزة باتجاه العالم.

أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة، عن إطلاق رحلة بحرية ثالثة، من ميناء غزة البحري غدًا الأحد الساعة الثالثة عصراً باتجاه ميناء قبرص التركية.

وقال المتحدث باسم الهيئة أدهم أبو سلمية خلال مؤتمر صحفي اليوم السبت، إن المطلوب من المجتمع الدولي أن يضغط لإنهاء المعانة التي يعيشها أهالي قطاع غزة، لا الصمت على جرائم الاحتلال.

وحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المتضامنين الذين قام باختطافهم عن متن سفينة الحرية، داعياً لضرورة إنهاء معاناة أهالي قطاع غزة المحاصرين.

وطالب أبو سلمية الاحتلال بإطلاق سراح قبطان سفينة الحرية الأولى والثانية سهيل العامودي ومحمد وخالد الهسي، مؤكداً أن بطش وإرهاب الاحتلال واعتقالاته لن توقف الجهد والتفاعل من أجل كسر الحصار وسيتواصل هذا الجهد حتى تنتهي المعاناة.

وأكد أن استيلاء قوات الاحتلال على سفينة الحرية2 في المياه الدولية قبل وصولها لقطاع غزة، بمثابة إرهاب دولة منظم وقرصنة لا أخلاقية.

وذكر أن ما حدث مع سفن أسطول الحرية من قرصنة واختطاف واعتداء نفسي وجسدي على المتضامنين الدوليين هو عمل لا أخلاقي يعكس بشاعة وقُبح هذا المحتل ويكشف وجهه القبيح أمام العالم".

وأشار أبو سلمية إلى أن رسالة هذه السفينة قد وصلت حتى وإن لم يصلوا لقطاع غزة وأن مهمتهم قد تحققت في لفت أنظار العالم لمعاناة غزة الإنسانية وواقع مليوني إنسان في غزة محاصر منذ 12 عام.

وأضاف أن "هذا الحصار سيكسر ولو بعد حين، والشعب الفلسطيني سيحصد ثمن صبره وصموده، وجهود كسر الحصار برًا وبحرًا ستتواصل في كل اتجاه".

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن سيطرته الليلة الماضية على سفينة كانت في طريقها إلى قطاع غزة قادمة من أوروبا لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.

واعتقل جيش الاحتلال المتضامنين واحتجز السفينة بما تحمل من أدوية ومساعدات إنسانية كان المفترض إدخالها للمحاصرين في غزة.