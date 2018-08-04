6 معلومات يجهلها الكثيرون عن نهر النيل

يعتبر نهر النيل أحد اشهر وأطول أنهار العالم قاطبة، بفضل طوله البالغ أطثر من 6 آلاف كلمتر، فضلا عن مروره بتسع دول.

وفي مايلي 6 معلومات يجهلها الكثيرون عن النهر الأشهر.



1- أول من سعى لاستكشاف منابع النيل وتحدث عنها الرحالة العربي الإدريسي، حوالي 1160 م والذي خلف خريطة دقيقة لبحيرة فيكتوريا.



2- يعتقد كثيرون أن بحيرة فيكتوريا هي منبع النيل ورافده الأول، غير أن أول منبع حقيقي للنيل يوجد في جنوب دولة رواندا.



3- ترجع تسمية "النيل" بهذا الاسم نسبه إلى المصطلح اليوناني Neilos كما يطلق عليه في اليونانية أيضاً اسم Aigyptos وهي أحد أصول المصطلحات الأوروبية لاسم مصر.



4- تعتبر بحيرة فيكتوريا هي المصدر الأساسي لمياه النيل الأبيض، وهي ثاني أكبر بحيرة عذبة في العالم، وتقع هذه البحيرة في منطقة غنية بالمستنقعات علي حدود كل من أوغندا، تانزانيا وكينيا ويقطعها خط الإستواء.



5- يبلغ إجمالي طول النهر 6650 كم ويغطي حوض النيل مساحة 3.4 مليون كلم مربع، ويمر مساره بعشر دول إفريقية يطلق عليها دول حوض النيل.



6- للنيل عدة أسماء في البلدان التي يمر بها، أشهرها، النيل، نيل فيكتوريا، ونيل ألبرت، وبحر الجبل، والنيل الأبيض، النيل الأزرق، وباللغة الأمهرية "أبّاي".