يديعوت : كوشنير يعمل لإلغاء الأونروا وشطب صفة لاجئ فلسطيني

كشفت مجلة "Foreign Policy بأن مستشار الرئيس الامريكي "غارد كوشنير" درس في الآونة الاخيرة العمل على إلغاء وكالة الغوث للاجئين الفلسطينيين "الأونروا" وشطب صفة لاجئ عن اللاجئين الفلسطينيين لوضع اللاجئين الفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة لوضع خطير.

وقالت يديعوت انه وفقا للمجلة فخلال مخاطبات وصلت للمجلة كتب كوشنير في تاريخ 11 يناير لعدة مسؤولين مطلعين على محاولات اعادة المفاوضات بين "إسرائيل" والسلطة الفلسطينية وللمبعوث الامريكي "جايسون غرينبلاتد" رسائل قال فيها كوشنير ".

وبينت يديعوت :"يجب العمل وبكل حزم لوقف عمل "الاونروا" لأن وكالة الغوث خلدت الوضع القائم وهو وضع غير مجدي ولا يساهم من اجل السلام فلا يجب ان يبقي الوضع على ما هو فجيب اتخاذا قرار استراتيجي لتحقيق الهدف والغاء الأونروا.

ويشار الى ان إدارة الاونروا اتخذت عدة إجراءات بحق العاملين بالأونروا والتي كان آخرها قرار فصل 1000 موظف على برنامج الطوارئ ، وتخطيطها لاتخاذ جملة من القرارات لإنهاء عمل الاونروا .