وفاة أكبر معمر في فلسطين عن عمر ناهز ١٣٥ عاما

توفي المعمر سالم خميس أبو ظاهر "أبو عطا" شيخ عشيرة أبو ظاهر من سكان جحر الديك بغزة عن عمر ناهز 135عاما، حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

وقال نجل المعمر ابو ظاهر "إنَّ والده من مواليد1885 وأنه يجيد القراء والكتابة حيت درس في كتاتيب الظاهرية في الخليل ما قبل النكبة".

وأضاف أن والده لديه ذاكرة قوية وكان يتذكر أحداثا جسام وقعت في فلسطين حتى انه كان يقرأ الشريط الإخباري ويقرأ القران باستمرار معتمدا على قوة نظره، مؤكدا أن ذاكرة والده تشبه ذاكرة إنسان في سن الشباب.

وأشار إلى أن السر في تعمير والده بعد الله نوعية الطعام حيت كان يتناول الثمر والعسل ويشرب حليب الإبل وكان يبتعد عن الطعام المصنع واللحوم جميعها باستثناء بالإضافة إلى أنه كان باستمرار يصل رحمه.

بدوره قال أحد أقارب المعمر صقر أبو ظاهر "إن المرحوم عمي كان يتمتع بصحة جيدة ودائم الحركة لحين قبل وفاته بساعتين حيت ان ذاكرته قوية جدا وكان يروى الحروب التي وقعت في فلسطين منذ الخلافة العثمانية والحقبة التركية في فلسطين مرورا بالحرب العالمية الأولى والثانية ونكبة شعبنا".

وأوضح زوج ابنته ان المرحوم كان طعامه من العسل والحليب والسمن البلدي وزيت الزيتون وقليلا من لحم الخروف والإكثار من الخضروات.

وذكر قريبه ان ما كان يتمتع به المرحوم والذي زاد من عمره انه كان صبورا وحليما وهادئ المزاج صدره يتسع للجميع والاهم من ذلك أنه كان قاضيا عرفيا ورجل إصلاح وشيخ عشيرة ابو ظاهر في محافظات غزة ويحظى باحترام الجميع وله الفضل في حل الكثير من المشاكل والخلافات والدموم.

وأشار إلى أن المعمر ابو عطا لديه من الأبناء والبنات والاحفاد ما يزيد عن 120 من زوجاته الأربعة.