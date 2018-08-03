"غوغل" تطرح أداة قد تشكل أملا للأطفال المصابين بالتوحد

طور الباحثون في شركة "غوغل" الأمريكية أداة لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية.

وسيتمكن الأطفال المصابين بالتوحد من فهم تعابير الوجه بصورة أكبر، من خلال استخدامهم سماعة رأس "غوغلغلاس"، بالإضافة إلى تطبيق يتم تحميله على الهواتف الذكية، بحسب "رويترز".

وتستخدم سماعة "غوغل غلاس" بعض الألعاب لمساعدة الأطفال المتوحدين على التعرف على الوجود وتمييزها، بالإضافة إلى المشاعر والعواطف، أثناء التفاعل مع أفراد العائلة والأصدقاء.

و"سوبر غلاس باور" هو نظام برمجيات آلي، يعمل على سماعة "غوغل غلاس" وعاتف "أندرويد" ذكي، ويتعرف على 8 عواطف، هي السعادة والحزن والغضب وعدم الثقة والدهشة والخوف والحياد والازدراء (أو "ميه" بمصطلحات الأطفال).

وتقوم ألعاب مثل "Capture the Smile" "التقط الابتسامة" و"Guess the Emotion" "خمن التعبير"، بتوجيه الأطفال من خلال التعرف على الوجه والوجدان، بعرض رموز على الشاشة أو التحدث بصوت مسموع.

وذكرت دراسة تجريبية قصيرة، مؤخرا، أن السماعة قد تشكل أملا للأطفال المصابين بالتوحد في تحسين مهاراتهم الاجتماعية، إذ أشار كبير مؤلفي الدراسة، دينيس وول، من جامعة ستانفورد في كاليفورنيا، إلى أن "سماعة الرأس ستسرع من علاجهم، بدلا من إدراج عائلاتهم في قوائم الانتظار لمدى تصل إلى 18 شهرا من أجل علاج أبنائهم المتوحدين، وتنقلهم في تعقيدات الرعاية الصحية للعثور على المساعدة".

واختبر فريق الدراسة سماعة "غوغل غلاس" على 14 عائلة، وطلبوا منهم إكمال ثلاث جلسات أو أكثر لمدة 20 دقيقة في الأسبوع على مدار شهر إلى 4 أشهر، وتم تقييم الأطفال قبل وبعد فترة الدراسة، مع اختبارات قياس الاستجابة الاجتماعية والتعرف على الوجه واتصال العين، كما سأل الباحثون الآباء عن ردود فعلهم إزاء الجهاز الجديد، وإن كان أفاد أبنائهم أم لا.

وبشكل عام، قالت 12 عائلة من 14 عائلة إنها لاحظت زيادة في الاتصال البصري بأطفالهم، بينما انتقل 6 أطفال إلى تصنيف أقل حدة لمرض التوحد.

كما أظهرت التقييمات تحسن في إدراك النية، والتفاعل الاجتماعي، والشروع الاجتماعي، والاتصال بالعين، وتمييز العواطف، بعدما استخدم الأطفال السماعة.

وهناك حوالي 1 من كل 68 طفلا في الولايات المتحدة مصابين بالتوحد، وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.