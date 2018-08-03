كيف ترصد العلامات المبكرة للسكري؟

حالة "ما قبل السكري" هي الحالة التي يمكن إصلاحها أو تداركها قبل أن يتم تشخيص السكري، أي أن مستوى السكر بالدم يكون مرتفعاً لكن لا يمكن اعتباره الشخص مريضاً بالسكري. ونظراً لأن رصد هذه الحالة يتطلّب إجراء فحص للدم يعيش كثيرون هذه المرحلة دون وعي منهم بالحالة. ولا يمكن الاستفادة من الفرصة المتاحة بإصلاح وعلاج "ما قبل السكري" إلا عن طريق رصد علامات ارتفاع السكر.

أهم العلامات المبكرة للسكري:

الحكّة: عندما يزداد مستوى الأنسولين في الدم تزداد حكّة الجلد، وتشعر بوخز خاصة عند أصابع القدمين، مع احمرار أو اصفرار الجلد حول الأوردة والشرايين.

النقرس: يتسبب داء المفاصل في تورّمها وحساسيتها نتيجة زيادة مستوى حمض اليوريك، وتفيد التقارير الطبية بأن النقرس من العوامل المرتبطة بالسكري.

الجلد: إلى جانب حكة الجلد يصبح ملمسه شمعياً نتيجة تلف الشعيرات الدموية الدقيقة بسبب ارتفاع نسبة السكر، ويتغير لونه إلى الداكن في مناطق الإبط وبين الفخذين.

التعب الشديد: نتيجة عدم حرق الجلوكوز الموجود في الدم وتحويله إلى طاقة يشعر الإنسان بتعب شديد.

الوزن: يزداد الوزن نتيجة عدم حرق السعرات الحرارية والجلوكوز وتحويله إلى طاقة.

النعاس: نتيجة ضعف مستويات الطاقة يزداد الإحساس بالنعاس.