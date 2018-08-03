صور | رياضية الجهاد في محافظة غزة تنظم سباق للسباحة

نظمت اللجنة الرياضية لحركة الجهاد الإسلامي في محافظة غزة بطولة سباق سباحة للسن المفتوح فوق الـ16 سنة وسباق لما دون الـ16 سنة لجميع مناطق المحافظة، وذلك صباح اليوم الجمعة الموافق 3/8/2018 في مسبح نادي الصداقة غرب مدينة غزة.

وبمشاركة 40 متسابق من مختلف مناطق محافظة غزة، شهدت المنافسات إثارة وحماساً شديداً, وشارك المتسابقون في سباقات السباحة لمساحة مسبح نادي الصداقة ذهابا وايابا مرتين للسن فوق 16سنة، وذهابا وإيابا لمرة واحدة للسن تحت 16سنة،

حيث أبدى المتسابقون مهارات في رياضة السباحة بمستوى عال, مما أضفى روح المتعة والإثارة على البطولة.

وأقيم السباق وسط حضور مميز ومشاركة فاعلة من كوادر حركة الجهاد الإسلامي بمحافظة غزة على رأسهم الأخ "ابومحمد الزرد" مسئول اللجنة الرياضية بمحافظة غزة.

وقد حصل على المركز الأول في سباق السن فوق 16 المتسابق "محمود أبو حصيرة" منطقة الرمال ، والمركز الثاني المتسابق "احمد ابو حصيرة" منطقة الرمال.

وفي سباق تحت ال16 سنة حصل على المركز الأول "محمود العمري" منطقة الصبرة وتل الهوى، والمركز الثاني "كرم ابوحصيرة" منطقة الرمال، والمركز الثالث "فضل حجي". منطقة الزيتون.

وكرمت اللجنة الرياضية في ختام السباقات المناطق الفائزة وتقديم جوائز قيمة للشبان المتسابقين.





























































