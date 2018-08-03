مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة إلى الديار الحجازية عبر معبر رفح

غادر الفوج الأول من حجاج قطاع غزة، مساء اليوم الجمعة، عبر معبر رفح البري الحدودي مع مصر جنوب القطاع، الصالة الفلسطينية في المعبر إلى الصالة المصرية ومنها إلى مطار القاهرة الدولي، ومنه إلى الديار الحجازية لأداء مناسك فريضة الحج.

و وفقاً للجنة الحج التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بأن حجاج غزة لهذا العام عددهم 3321 حاجا وحاجة، بدؤوا مغادرة القطاع مساء اليوم إلى الجانب المصري من معبر رفح إلى مطار القاهرة الدولي ومنه إلى الديار الحجازية لأداء فريضة الحج، على مدار أربعة أيام متتالية.

وغادر حجاج الفوج الأول وعددهم 837 حاجا وحاجة، حيث ستقلهم ثلاث رحلات عبر الخطوط الجوية الفلسطينية، من مطار القاهرة، فجر الأحد، إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية.

وكانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حددت أماكن تجميع حجاج القطاع في مختلف المدن من رفح جنوبا حتى بيت حانون شمالا، للانطلاق في حافلات تقلهم إلى معبر رفح، ومنه إلى الصالة المصرية، ثم إلى مطار القاهرة ومنه إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة بالمملكة العربية السعودية.