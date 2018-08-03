الهيئة الوطنية لمسيرات العودة تطلق اسم "غزة الحرية و الحياة" للجمعة المقبلة

دعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة و كسر الحصار لاستمرار التحشيد وللمشاركة الواسعة في الفعاليات والخروج من كافة قرى ومدن ومخيمات قطاع غزة نحو مخيمات العودة شرق غزة.

ودعت الهيئة لاستمرار المسيرات السلمية، مؤكدة على رفضها لكل الحلول التصفوية لقضيتنا، وعلى رأسها (صفقة القرن) الأمريكية بمختلف مخططاتها على الأرض، من حصار وقتل ودمار واغتيال للطفولة.

وشددت على أن "المسيرة لن تتوقف أبداً على أنغام الوعود الخادعة التي يرسلها الاحتلال عبر بعض الوسطاء، فلا بد أن يعيش شعبنا حياة كريمة، ويرى الحرية حقيقة واقعة رأي العين وليس خيالاً ووعوداً".

وأطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار اسم "غزة الحرية والحياة" على الجمعة المقبلة كرسائل ضغط على الاحتلال والمجتمع الدولي.

وارتقى جراء قمع الاحتلال لمسيرات العودة وكسر الحصار منذ الثلاثين من مارس لهذا العام أكثر من 150 مواطنا وأصيب نحو 13 ألف آخرين بجراح متفاوتة.