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في الجمعة الـ 19

شهيد و 120 إصابة برصاص الاحتلال في مسيرات العودة شرق غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:04 - 03 اغسطس 2018
الشهيد احمد ياغى (2).JPG الشهيد احمد ياغى (2).JPG
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استشهد مساء اليوم الجمعة شاباً فلسطينياً، جراء إصابته برصاص الاحتلال خلال مشاركته بمسيرة العودة عند الحدود الشرقية لقطاع غزة.

و وفقاً للمصادر الطبية، فقد استشهد أحمد يحي عطا الله ياغي 25 عاما شرق مدينة غزة، جراء اطلاق الاحتلال الرصاص نحو المتظاهرين شرق غزة.

كما أصيب أكثر من 120 مواطنا بجراح مختلفة شرق قطاع غزة جراء قمع الاحتلال مسيرات العودة، في جمعتها الـ 19، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية.

وشارك عشرات آلاف المواطنين من أنحاء قطاع غزة في فعاليات جمعة "الوفاء لشهداء القدس.. الشهيد محمد طارق يوسف" ضمن الجمعة الـ19 بحراك مسيرة العودة وكسر الحصار.

 

 

 

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