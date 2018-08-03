بدران: نريد رفع الحصار وسندفع كل ما يلزم من تضحيات لتحقيق الهدف

أكد عضو المكتب السياسي لحركة حماس في الخارج حسام بدران، أنه رغم الخذلان والمؤامرات على القضية الفلسطينية فإننا في حركة حماس وأبناء الشعب الفلسطيني لن نرفع الراية البيضاء ولن نستسلم أبداً.

وقال بدران خلال كلمة له أمام الجماهير المنتفضة في مسيرة العودة وكسر الحصار في مخيم ملكة شرق مدينة غزة: "إن فلسطين التي نعرفها ويعرفها الجميع هي من البحر إلى النهر غير منقوصة شبرا واحدا".

وأوضح، أن الحركة تريد في هذه المرحلة كسر الحصار عن قطاع غزة مرة واحدة وإلى الأبد قائلاً: "سندفع كل ما يلزم من تضحيات وسنؤذي الاحتلال وسنفضحه أمام العالم حتى يجبر على رفع الحصار".

وشدد على أن مسيرات العودة هي درس من الفلسطينيين للعالم أجمع، وكافة مراحل القضية الفلسطينية هي محطات عز يتعلم منها كل الأحرار في العالم.