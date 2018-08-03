حماس: مسيرات العودة ماضية حتى آخر رمق لانجاز أهدافها

قال المتحدث باسم حركة حماس اليوم الجمعة، إن مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة؛ أضحت اليوم أقرب إلى تحقيق أهدافها وجني ثمارها بعد التضحيات العظيمة التي سطرها شعبنا الفلسطيني.

وأكدت الحركة على لسان المتحدث باسمها، عبد اللطيف القانوع: "ستظل (المسيرات) ماضية حتى آخر رمق لإنجاز كامل أهدافها الوطنية".

وشدد على أن هذه المشاركة الواسعة من قبل قيادات الفصائل "تعكس التحام القيادات الوطنية بشعبنا الفلسطيني وانخراطهم في ملحمته السلمية لمواجهة مشروع تصفية القضية الفلسطينية".

وأضاف القانوع: "جمعة الوفاء لشهيد القدس "محمد دار يوسف" هي تأكيدٌ على وحدة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة بكاف أشكالها".