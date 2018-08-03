اصابة شاب بالرصاص والعشرات بالاختناق في كفر قدوم

اصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي" لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي خرجت تنديدا بصفقة القرن وللمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 15 عاما.

وهاجمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال المواطنين قبل انطلاق المسيرة، مطلقة الاعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع ما ادى الى اصابة شاب بعيار "مطاطي" في يده والعشرات بالاختناق.

وكانت المسيرة قد انطلقت بمشاركة المئات من ابناء البلدة وعدد من المتضامنين الاجانب