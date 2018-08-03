"جمعة الوفاء لشهداء القدس".. لحظة بلحظة

أصيب مواطنان برصاص الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الجمعة، شرق مدينة غزة وشرق رفح جنوب القطاع خلال مشاركتهما في الجمعة السابعة عشر من مسيرة العودة وكسر الحصار.

وأفاد مراسلنا أن أعداد كبيرة من المواطنين يتوجهون إلى مخيمات العودة كافة شرق قطاع غزة للمشاركة في المسيرة السلمية الشعبية، في ظل تعزيز قوات الاحتلال من تواجدها على الحدود الزائلة.

وذكر مراسلنا أن المواطنين أشعلوا إطارات السيارات في مخيمات العودة بهدف التشويش على رؤية القناص "الإسرائيلي" خلال استهداف المواطنين السلميين.

لحظة بلحظة ..

4:30 مواطنون يشعلون إطارات السيارات قرب السياج الزائل شرق مدينة غزة

4:10 المدلل: معركتنا في مواجهة العدو الإسرائيلي وهدفنا التصدي لصفقة القرن

4:00 إصابة مواطن في القدم شرق مدينة غزة

3:40 إصابة مواطن في البطن شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

3:30 بدء توافد المواطنين لمخيمات العودة شرق قطاع غزة