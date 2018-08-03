سفينة "حرية" على بعد 60 ميل بحري عن قطاع غزة

أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة اليوم الجمعة، أن سفينة "حرية" السويدية وهي ثاني سفينة ضمن (سفن كسر الحصار الثلاثة عن غزة 2018) على بعد ٦٠ ميل بحري من القطاع.

وأكد زاهر بيراوي رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة حق المتضامنين والسفن بالوصول إلى غزة.

وحذر بيراوي من تعرض قوات الاحتلال "الإسرائيلي" للسفينة النشطاء الاثني عشر على متنها، كما حدث مع سفينة "عودة" حيث تم الاستيلاء عليها قبل عدة أيام في المياه الدولية، والاعتداء على المتضامنين الدوليين.

وحمل بيراوي الاحتلال المسؤولية عن سلامة المتضامنين الدوليين على متن السفينة "حرية".

وتحمل السفينة "حرية" على متنها ١٢ ناشطا دولياً أغلبهم من مملكة السويد، ومن ضمنهم طاقم فضائية برس تي في اللندنية.

في سياق متصل، أعلنت اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة قيام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بترحيل جميع المتضامنين الدوليين المشاركين في سفينة "العودة" لكسر الحصار عن غزة وعددهم ٢٢ ناشطاً كانت البحرية "الإسرائيلية" قد احتجزتهم بعد سيطرتها على سفينة "العودة" في المياه الدولية ظهر يوم الأحد الماضي (٢٩-٧).