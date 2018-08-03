مصر تقرر فتح معبر رفح أمام حجاج قطاع غزة غداً السبت حتى الثلاثاء

قررت السلطات المصرية اليوم الجمعة، فتح معبر رفح البري غداً السبت حتى الثلاثاء القادم لتسهيل سفر حجاج قطاع غزة إلى ميناء القاهرة الجوي للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج.

ويأتي قرار السلطات المصرية بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن الجهود التي تبذلها مصر من أجل التخفيف عن أهالي قطاع غزة ودعم تطلعات أبناء الشعب الفلسطيني والتحرك لحل الأزمة الإنسانية التي تعصف بالقطاع.

ووفقاً لليوم السابع المصري فإن المسئولين يعكفون على تسهيل عبور حجاج قطاع غزة وتوفير كافة سبل الراحة، فضلا عن توفير حافلات لنقل حجاج غزة من معبر رفح البري إلى ميناء القاهرة الجوي.

ويبلغ عدد أول فوج من الحجاج الفلسطينيين الذين سيغادرون قطاع غزة 837 حاجاً متوجهين للديار الحجازية من أصل 3321 حاجا فلسطينيا سيغادرون على أربعة أفواج، وسيبدأ تجمع الحجاج من جميع أماكن سكنهم في قطاع غزة في تمام الثالثة والرابعة عصر الجمعة، على أن يدخلوا للجانب المصري صباح يوم غد السبت.

وقالت وزارة الأوقاف الفلسطينية، في بيان صحفي، إنه سيُغادر في اليوم الأول 837 حاجًا، و870 في اليوم الثاني، ومثلهم في اليوم الثالث، و744 حاجًا في اليوم الرابع على ثلاث رحلات.

وأشارت وزارة الأوقاف إلى أن تجمع حجاج الرحلة الأولى سيكون في تمام الثالثة عصر اليوم الجمعة، منوهةً إلى أن أماكن تجمع وانطلاق حجاج محافظة الشمال سيكون عند مسجد الشيخ زايد، فيما حجاج مدينة غزة بأرض الكتيبة، كما سيكون تجمع حجاج المحافظة الوسطى بكلية الدعوة الإسلامية بدير البلح، أما حجاج محافظة خانيونس ففي نادي خان يونس، وحجاج محافظة رفح في ملعب رفح البلدي.

ودعت وزارة الأوقاف الفلسطينية جميع الحجاج إلى التواجد المبكر في الأماكن المحددة حسب الموعد المحدد لضمان وصول الحجاج بالكامل إلى معبر رفح انطلاقاً منه لمطار القاهرة.

وبينت الوزارة أن أولى قوافل الحجاج ستنطلق من معبر رفح وصولًا إلى مطار القاهرة على أن تقلع الطائرة الأولى فجر السبت القادم في تمام 2:10 لتصل مطار جدة في تمام 5:10 وستقل 268 حاجًا.

وأشار البيان إلى أن حمولة الطائرة الثانية والبالغ عددها 301 حاجًا ستغادر مطار القاهرة في تمام الساعة 9:20 صباحًا على أن تصل الساعة 12:20 ظهرًا، في حين الطائرة الثالثة ستقلع في نفس اليوم الساعة 11:10 صباحًا، وتصل الساعة 2:10 ظهرًا وتقل 268 حاجًا.

وأوضحت الوزارة أن جميع الرحلات ستستمر على مدار أربعة أيام بمعدل 3 رحلات يوميًا تنتهى يوم الأربعاء المقبل.

وذكرت وزارة الأوقاف الفلسطينية أن هناك لجنة ستكون في مطار جدة لاستقبال الحجاج وإنهاء ترتيبات وإجراءات نقلهم من المطار إلى الفنادق الخاصة بإقامتهم في مكة، منوهًة إلى أن سكن الحجاج جاهز لاستقبالهم من خلال لجنة التسكين.

ونوهت الوزارة إلى أن جوازات الحجاج حصلت على الفيزا وأنه جرى استلام معظمها على أن يتم استلام باقي الجوازات اليوم الجمعة.

من جهتها، أنهت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، كافة الإجراءات الطبية للحجاج، وأكد مدير دائرة الشئون الإدارية والمالية في الرعاية الأولية، محمد أبو سمعان أن العيادات المركزية في مناطق رفح وخانيونس ودير البلح وغزة وجباليا انتهت من تطعيم الحجاج، حيث كانت إجراءات التطعيم بدأت منذ الأسبوع الماضي.

كانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، أكدت أن تسعيرة الحج لهذا العام 1438هـ - 2017م، لحجاج بيت الله الحرام في قطاع غزة تبلغ 2190 دينار أردني.

وأكدت وزارة الاوقاف الفلسطينية أنها بذلت جهودًا كبيرة لتخفيض التسعيرة وذلك للتخفيف عن أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها سكان القطاع.